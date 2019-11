"Perché si sono fermati i lavori di costruzione dei marciapiedi e di rifacimento dell'asfalto in via del Porto?. A chiederlo sono i residenti della zona nord di Vasto, che ha fatto registrare una forte espansione edilizia negli ultimi anni. Ma la strada è disastrata. I lavori, attesi da anni, erano iniziati nelle scorse settimane, ma ora sono fermi.

"L’intervento - risponde Antonio Del Casale, assessore comunale ai Lavori pubblici - prevede sostanzialmente la realizzazione di nuovi marciapiedi, impianto di pubblica illuminazione e relative opere accessorie sui due lati di Via del Porto per un tratto della lunghezza di oltre 400 metri, in corrispondenza della zona recentemente urbanizzata, al fine di migliorare il livello di sicurezza stradale con particolare riguardo all’utenza pedonale.

Sul lato ovest della strada il marciapiede è stato recentemente realizzato. Resta da ultimare l’intervento con la realizzazione del marciapiede e della rete di pubblica illuminazione sul lato est della strada, nonché opere di ripristino del manto stradale in asfalto e opere accessorie.

Considerato che, in base agli accertamenti eseguiti, il tratto di strada necessita di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche che, per ragioni tecniche, deve essere realizzata contestualmente al nuovo marciapiede, l’Ufficio tecnico, sulla base degli indirizzi dell’amministrazione, ha aggiornato il progetto al fine di dotare la strada di tale opera.

La Giunta comunale ha recentemente approvato il nuovo progetto, che deve ora ottenere l’autorizzazione della Regione Abruzzo, disponendo il completamento dell’intervento con l’utilizzo delle economie conseguite con il ribasso d’asta".