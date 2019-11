Per non rimanere in piedi, sono gli stessi spettatori a prendere le sedie e a disporle davanti all'orchestra. Platea fai da te ieri sera a Vasto.

E' accaduto ieri dinanzi all'antico portale di San Pietro, nel centro di Vasto, non senza sorpresa di vastesi e turisti che avevano deciso di assistere a uno dei concerti della Rassegna musicale di via Adriatica, organizzata dall'associazione Il Cineocchio, di cui è responsabile Ivo Menna. Ieri si è svolto regolarmente il concerto dell'Orchestra sinfonica Udmurtia. "Le sedie - racconta Antonio Borromeo - erano accatastate da un lato. Siamo stati io e un altro spettatore a sistemarle, consentendo a tutti di sedersi per assistere allo spettacolo. Ma dove erano gli addetti del Comune?".