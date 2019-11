Partirà domani la nuova stagione dell'U.s. San Salvo, con il primo giorno di preparazione in vista dei primi appuntamenti dell'anno. Dopo essersi presentata alla città e ai tifosi in conferenza stampa [LEGGI], la società dei presidenti Di Vaira e Vicoli ha le idee chiare sul da farsi. Sarà un anno più difficile, guardando alle premesse, rispetto a quello scorso, per una compagine che ha abbassato l'età media della propria rosa e che ha come primo obbiettivo quello di far crescere i giovani. Con il mercato ancora aperto e qualche tassello ancora da portare a casa, domani dalle 15:00 in poi al Davide Bucci la squadra si allenerà agli ordini del nuovo mister Franco Longo.

Nel giorno della conferenza stampa, oltre a rivolgerci ai due presidenti [GUARDA] e a mister Longo [LEGGI], abbiamo intervistato anche il nuovo capitano dei biancazzurri, Giuliano Felice che, nonostante l'interessamento del Termoli e del Cupello, ha scelto di restare nella squadra della sua città. Di seguito le sue dichiarazioni.