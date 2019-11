Per il settimo anno consecutivo è stato premiato il migliore pomodoro mezzotempo coltivato nelle campagne del comprensorio. Un concorso originale che però ha la valenza di "valorizzare e promuovere il pomodoro mezzotempo di Vasto e serve per il miglioramento e la conoscenza di tale tipologia di pomodoro, condimento principe del brodetto di pesce alla Vastese", spiega Salvatore Marmo.

Tutti i partecipanti, che portano avanti la coltivazione di questo eccellente prodotto della terra, sono stati ospitati anche quest'anno da Giorgio Perrozzi, socio del Cai di Vasto, per la particolare gara. La giuria, presieduta da Gianni Colonna coadiuvato da Franco Marchionni, ha scelto i vincitori tra i 24 concorrenti in gara. La vittoria per il miglior pomodoro mezzotempo è stata assegnata a Concezio Di Ninni, al secondo posto Nicola D'Adamo e al terzo Carmine Benedetti.

Al vincitore è stato consegnato un pomodoro in ceramica "raku" creato dall'artista Miriam Melle, agli altri premiati attrezzature agricole che tornerano certamente utili per curare i propri pomodori mezzotempo per la prossima edizione del concorso.