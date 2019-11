Il suo "Maximilian Tour" è uno dei più seguiti tra quelli degli artisti italiani in questa stagione estiva. Del resto porta in giro per l'Italia 20 anni di musica costellati di tanti successi e canzoni ancora oggi di sucesso. E anche ieri sera, a Cupello, Max Gazzè non ha deluso le aspettative. Due ore e più di musica, partendo dalla storica Favola di Adamo ed Eva per chiudere con l'energica Una musica può fare. L'appuntamento clou di Ordine Zero, tre giorni di musica, cultura e street food, ha avuto come protagonista assoluto il cantautore romano, il cui concerto è stato aperto dalla voce di Ludovica Cola.

Grande entusiasmo in piazza Garibaldi trasformata per una notte in arena-eventi e Gazzè che ha regalato emozioni con le sue canzoni, da quelle del passato a quelle dell'ultimo album "Maximilian", compresa "Ti sembra normale" che da qualche giorno ha conquistato il disco d'oro. A far da scenario all'esibizione di Gazzè (sempre impeccabile anche con il basso) e dei musicisti della band, giochi di luce e proiezioni sugli schermi. Applausi ed emozioni quando, tornando indietro ad un video del 1996, è apparsa sullo schermo Anna Marchesini, morta proprio ieri. A lei Max Gazzè ha rivolto un dolce pensiero sottolineato dal calore del pubblico.

A fine serata era evidente la soddisfazione per gli organizzatori di Ordine Zero (in attesa di conoscere il numero esatto delle presenze) con l'appuntamento per questa sera, giornata di chiusura dell'evento nel centro storico di Cupello.