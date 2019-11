L'anno scolastico è terminato da un po' e, nella stagione estiva, molti studenti decidono di intraprendere diversi lavori, non solo per occupare il loro tempo libero, ma anche per avere un primo approccio con quello che sarà il loro futuro dopo aver terminato definitivamente il loro percorso di studi nella scuola che frequentano.

Dove stai lavorando questa estate?

Sto lavorando nella gelateria artigianale Biancaneve di Vasto.

Cosa ti ha spinto a cercare un’occupazione?

Il voler imparare, crescere e fare un’esperienza non solo lavorativa ma anche di vita perché un impiego ti stimola, ti mette in gioco, ti fa sentire soddisfatto e ti rende una persona più responsabile e matura.

Qual è il rapporto che hai instaurato con colleghi e datori di lavoro?

Con i miei colleghi ho instaurato un rapporto amichevole, lo stesso con i datori di lavoro.

Ti piace quello che stai facendo o avresti preferito fare altro?

Il lavoro che sto facendo mi piace, è quello che ho scelto di fare per tutta la vita. Lavorare nell’ambito della pasticceria è sempre stato il mio sogno fin da quando ero piccola, quindi lavorare in una gelateria mi completa e mi fa sentire realizzata.

Come vivi il fatto che d’estate alcuni amici tuoi stiano a spasso e tu invece al lavoro?

I miei amici che non lavorano sicuramente hanno molto più tempo libero di me e possono rilassarsi tutta l’estate. Io sono del parere che se ti piace quello che fai e sei felice non c’è nulla da invidiare a nessuno, perciò questo fatto non mi fa sentire triste.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi del tuo lavoro?

Uno degli aspetti positivi è quello di stare a contatto con la gente, parlare, consigliare, fare conoscenze… aspetti negativi? Non ce ne sono per me, mi piace quello che faccio quindi non mi pesa per niente!

Erika Di Fonzo

Mariangela Di Paolo