Mercoledì 3 agosto torna il concerto sull'acqua a San Salvo Marina. A partire dalle 21.30, nel tratto di mare antistante la spiaggia del lido Controvento si esibiranno Friotto e Bandautore Cromaticoro che già l'anno scorso hanno riscosso un notevole successo con le suggestioni dei giochi di luce e della coreografia in acqua.

I concerti acquatici di Friotto, cantautore di Lanciano, non si limitano al mare (San Salvo, San Vito, Ortona ecc.), ma da tre anni a questa parte si sono tenuti anche in altre ambientazioni come sul lago di Bomba.