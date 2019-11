Sabato 20 agosto Rocco Papaleo si esibirà a Gissi in occasione della festa in onore di San Rocco e Santa Lucia. Il poliedrico artista, protagonista di numerose pellicole cinematografiche, sarà presente sul palco questa volta in veste di musicista insieme alla sua band.

L'evento, gratuito, è organizzato da Pro Loco e Comune di Gissi, è inserito nel programma delle manifestazioni estive e andrà in scena in piazza Alcide De Gasperi.