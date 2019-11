Da domani 1° agosto entrano in vigore le modifiche riguardanti i biglietti dei treni regionali. Novità che Trenitalia ha introdotto per aumentare l'efficacia della propria battaglia antievasione: "Ci sarà una intensificazione dei controlli sulle linee più sensibili, sia a bordo treno sia nelle stazioni: in 10 mesi il Pool antievasione ha controllato oltre 1 milione di persone. L'associazione della duplice indicazione delle stazioni di partenza e arrivo e della data del viaggio fornirà fondamentali informazioni sui reali flussi di domanda, preziose per una sempre migliore programmazione dell'offerta".

COSA CAMBIA - Da domani lunedì 1° agosto, quindi, il biglietto riporterà l’indicazione del giorno in cui si vuole viaggiare; potrà essere utilizzato entro le 23.59 dello stesso giorno. Una volta obliterato avrà validità di 4 ore, ma se il passeggero è ancora in viaggio, potrà arrivare a destinazione senza sanzioni.

L'acquisto del biglietto può avvenire con un anticipo di 4 mesi prima del giorno prescelto. Sarà possibile cambiare gratuitamente la data del viaggio entro le 23.59 del giorno precedente nelle biglietterie Trenitalia e in quelle self service; se, invece, il cambio sarà effettuato nei punti vendita SisalPay, LisPaga di Lottomatica e SIR Tabaccai, costerà 50 centesimi. Nell'agenzia di viaggio dove è stato acquistato il costo del cambio può essere a discrezione della stessa agenzia.

Cambio initerario e rinuncia con rimborso del biglietto sono da effettuarsi entro le 23.59 del giorno precendete alla data indicata sul biglietto.

Per chi possiede un abbonamento acquistato on line, da domani potrà mostrarlo sullo schermo dello smartphone, pc o tablet.