Emozionante esperienza in Francia per il Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” che per la quinta volta ha valcato il confine per alcuni giorni nel segno della musica. I coristi diretti dal maestro Luigi Di Tullio si sono esibiti in tre applauditi concerti, in tre differenti località, nell'ambito del "Festival dans l'Aveyron" proponendo un repertorio di polifonia sacra e canti della tradiziona abruzzese.

E' stata anche l'occasione per visitare rinomate e suggestive località dell'Aveyron concludendo poi il viaggio a Lourdes. Qui il Coro Polifonico Histonium ha avuto il privilegio di animare la Santa Messa Internazionale celebrata nella grande basilica sotterranea San Pio X.