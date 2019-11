È da attribuire probabilmente a un guasto meccanico l'incidente avvenuto poco dopo le 12 di oggi sulla Statale 650 Trignina in territorio di San Salvo. Una Lancia Y si è ribaltata nel rettilineo tra lo svincolo di San Salvo e la marina, poco dopo l'area di servizio. L'auto con a bordo quattro persone viaggiava in direzione mare quando per cause da accertare ha perso il controllo ribaltandosi e finendo sull'altra corsia fortunatamente vuota in quel momento: la rottura di un braccetto potrebbe aver causato la brusca sterzata che ha dato vita al ribaltamento.

Per le quattro persone nell'auto, turisti in arrivo dalla provincia di Napoli, non ci sono state conseguenze serie; una bambina ha riportato lievi ferite e l'ambulanza del 118 l'ha trasferita al "San Pio" di Vasto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di San Salvo e una pattuglia di carabinieri dal vicino Molise che nel momento dell'incidente transitava su quel tratto; lievi i rallentamenti per permettere le operazioni di recupero dell'auto.