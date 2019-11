Gli agenti della polizia municipale di San Salvo hanno recuperato ieri mattina una Fiat Panda 900 4x4 vecchio modello ritrovata in sosta nel parcheggio della sala parrocchiale in via Orientale.

Dall’incrocio dei dati con i carabinieri è risultato che l’auto era stata rubata una quindicina di giorni fa a San Salvo ed era stata presentata regolare denuncia alla locale stazione. Il mezzo presentava evidenti segni di effrazione e dopo le normali procedure di legge è stato restituito al legittimo proprietario.