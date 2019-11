Dopo aver conquistato la prima vittoria della stagione contro il Brescia due giorni fa, oggi la Vastese Beach Soccer, che partecipa al campionato di serie A, ha vissuto un'altra giornata nel ricordo di Andrea Marinelli, numero 8 della formazione biancorossa scomparso in un tragico incidente stradale lo scorso 17 luglio. Oggi, a San Benedetto del Tronto, c'erano i suoi genitori e suo fratello, invitati dalla società del presidente Ciappa e dalla "grande famiglia" del beach soccer italiano per ricordare in campo il loro Andrea.

Prima della sfida con Milano, i calciatori vastesi, che indossavano una maglietta con il volto sorridente del loro compagno di squadra, hanno donato dei fiori ai coniugi Marinelli e la maglia numero 8 di Andrea, con tutte le loro firme, al fratello Luca.

Sugli spalti l'omaggio "biancorosso" da parte dei sostenitori che hanno raccolto l'invito della Vastese Beach Soccer per vivere questa giornata tutti assieme con un pensiero speciale per Andrea.

Milano - Vastese 6-3. (dal sito LND) Prima grande occasione per sbloccare il match al 6’pt con il penalty assegnato ai rossoneri, sul dischetto si presenta Campolongo che però calcia male e si fa parare la conclusione. Un Cianci strepitoso per tutto il primo tempo sbaglia ad intervenire su un tiro apparentemente innocuo di Eudin che si insacca in porta. Il portierone abruzzese si riscatta un minuto dopo parando un altro penalty, questa volta a Maiorano. Un sussulto della Vastese vale il pareggio sul finale di secondo tempo grazie alla sassata di Muratore da circa metà campo. Parità che dura in realtà solo 6’’ perché Agosta trova l’incrocio dei pali per il nuovo sorpasso. Nuova fiammata della partita coi gol bellissimi di Neto e Di Foglio prima che Campolongo chiuda ogni discorso con la sua personale tripletta.