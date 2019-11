Cinque giorni sono passati dall'inizio del ritiro della Vastese Calcio a Castelmauro e la formazione di mister Colavitto sta lavorando mattina e pomeriggio sui campi. Periodo di preparazione molto importante in vista della prossima stagione. Dopo gli ultimi arrivi [LEGGI], ormai ci sarà ancora poco da aggiungere a questo mercato estivo, se non qualche innesto ulteriore nel pacchetto fuoriquota. La squadra allestista ha già dato i primi segnali positivi ma saranno i test futuri a dire, o per lo meno a suggerire, di quali qualità è fatta questa compagine. Si attendono ancora notizie riguardo alla composizione dei gironi di serie D.

Già da domani qualcosa si potrà capire, se pur in maniera molto preliminare. Nel pomeriggio (16:30) nel campo sportivo di Castelmauro si terrà un'amichevole tra la Vastese A e quella B. A seguire questo primo 'test' ci sarà anche la tifoseria biancorossa che giungerà nel piccolo comune molisano, per far sentire subito il proprio calore ai nuovi arrivati e non solo. Si prevede la partecipazione di un centinaio di tifosi.

In questi primi giorni di ritiro abbiamo avuto modo di conoscere i nuovi componenti della squadra, tra questi Cosimo Cosenza, Giuseppe Allocca e Salvatore Galizia. Di seguito le loro prime parole dal ritiro biancorosso.