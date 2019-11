Ci sono anche i ragazzi vastesi di Zero Production Film tra i finalisti della prima edizione di 50 ore, contest cinematografico promosso da Cortò Factory Image con il sostegno di Safe Partners, il Comune di Termoli e la collaborazione di Molise Cinema Film Festival. I partecipanti al concorso si sono dovuti cimentare in una prova contro il tempo. Infatti l'organizzazione ha assegnato ad ogni partecipante una serie di parametri: il genere, una frase ed un elemento da inserire nel cortometraggio.

Elemento caratterizzante è stato il countdown imposto dalla casa di produzione guidata dal regista Simone D'Angelo: dal momento della ricezione della mail con le indicazioni da rispettare ogni troupe ha avuto a disposizione 50 ore per consegnare il lavoro.

Tra tutti i partecipanti sono 8 i cortometraggi selezionati che domani sera verranno proiettati in Largo Torniola a Termoli. Una giuria tecnica ed il pubblico sceglieranno il corto vincitore mentre la sola giuria tecnica assegnerà i premio della critica. I lavori vincitori saranno poi proiettati il 7 agosto durante il Molise Cinema Festival.

Per i ragazzi vastesi di Zero Production è stata una bella sfida realizzare il cortometraggio nelle 50 ore imposte dal regolamento. Per loro, che hanno grande passione ed energia, sarà certamente stimolante confrontarsi con gli altri finalisti e poter raccogliere spunti da mettere a frutto nei prossimi lavori da realizzare.