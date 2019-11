Questa sera, 30 luglio, alle ore 21:30, la cantautrice sansalvese Lara Molino terrà un concerto in piazza San Vitale. Lo spettacolo, dal titolo Grazie, Scusa, Permesso, che sta portando l’artista in diversi paesi d’Abruzzo e in alcune carceri italiani, fa parte della rassegna cantautori promossa dall’assessorato alla Cultura di San Salvo.

Durante il concerto, la cantautrice farà un omaggio alla memoria di Fabrizio Spinelli, il musicista morto lo scorso 13 luglio in un incidente sul Gran Sasso [LEGGI] ed eseguirà la canzone Caro Fabrizio, composta per lui. "La canzone su Fabrizio non fa parte di questo spettacolo, ma ho ritenuto giusto inserirla per ricordare un collega che si è sempre impegnato in tutto, con entusiasmo, gioia e anche tanta umiltà, un esempio per tutti noi!", spiega la cantautrice.