Migliaia di persone hanno riempito la riviera per partecipare alla prima edizione del Carnevale estivo di Vasto Marina. Musica e colori di 7 carri allegorici del Carnevale scernese insieme a un gruppo di ballerine brasiliane e a un corpo di ballo di giovanissimi hanno animato le strade principali della località balneare. Il serpentone, aperto da un gruppo di migranti ospiti del Centro Matrix di Vasto, che si sono esibiti in danze etniche, è partito attorno alle 23, con un'ora di ritardo, da lungomare Duca degli Abruzzi e si è snodato, tra due ali di folla, su viale Dalmazia, piazza Rodi, risalendo via Zara e immettendosi ancora su viale Dalmazia nel cuore di Vasto Marina, prima di completare il tragitto in lungomare Cordella, dove c'erano dal tardo pomeriggio anche i nasi rossi dell'associazione Ricoclaun Vasto Onlus.

Ritardo dovuto alla presenza di alcune auto lungo il percorso nonostante l'isola pedonale istituita, come ogni sera, a partire dalle 20,30 e i divieti di sosta su entrambi i lati delle strade. Diversi automobilisti indisciplinati hanno aggirato le transenne anche dopo le 11, ritardando ulteriormente l'inizio della manifestazione. Nel dare il via all'evento, l'assessore al Turismo del Comune di Vasto, Carlo Della Penna, ha sottolineato la grande presenza di pubblico: "Se questa è la partecipazione alla prima edizione, immaginiamo cosa potrà succedere nei prossimi anni".

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Scerni, Alfonso Ottaviano, secondo cui la collaborazione col Comune di Vasto continuerà, e da Massimo Di Lorenzo, presidente di Vivere Vasto Marina, il consorzio commerciale che raggruppa gli esercenti della riviera, che ha ringraziato le amministrazioni comunali, responsabili e partecipanti al Carnevale scernese e la Muzak eventi, che ha contribuito alla realizzazione della serata.