"Grazie a tutte le associazioni, è un segnale di collaborazione e unità", così Gianfranco D'Isabella, sindaco di Carunchio che illustra il programma estivo degli eventi del comune dell'Alto Vastese.

Il calendario è stato redatto insieme a Confraternita SS Sacramento, Comitato feste Carunchio, Nucleo comunale di protezione civile, Carunchio 2010, A.S.D. Mario Turdò, Comitato feste parrocchia San Giovanni Battista e alla rinnovata Pro Loco.

IL RITORNO DELLA PASSEGGIATA - Quest'ultima associazione ha da poco rinnovato il proprio direttivo, il neopresidente Valentino Moretta spiega: "La nuova Pro Loco è nata dagli stimoli dei ragazzi del paese. L'obiettivo è la collaborazione con le altre associazioni per creare qualcosa di condivisibile con tutta la cittadinanza".

La Pro Loco è presente nel calendario con un gradito ritorno, quello della passeggiata ecologica a Bosco Montagna: arrivata alla 19ª edizione, si era fermata nel 2009. Quest'anno sarà riproposta: "È una nostra vecchia tradizione – dice Moretta – Si tratta di una camminata di circa 8 km nel bosco su un percorso ripulito e rinnovato con vari elementi. Terminerà in un'area camping su Bosco Montagna dove si terrà il pic nic. Come vuole la tradizione, questo sarà un pic nic senza tavolini ecc. nel pieno rispetto dell'aspetto ecologico di questa manifestazione. Ci sarà intrattenimento fino a sera e al rientro, come si usava una volta, ci sarà un ballo tipico. Per tutta la giornata la protezione civile sarà presente per assicurare assistenza".

IL PROGRAMMA COMPLETO

6 agosto - Cinestate (Confraternita SS Sacramento Carunchio)

7 agosto - Festa Madonna della Valle, rappr. teatrale del comitato feste di Carunchio

12 agosto - Festa della protezione civile e rappr. musicale d'organetto

13 agosto - Festa della protezione civile, giovani in piazza V. Emanuele

14 agosto - Festa dell'A.S.D. Carunchio 2010

16 agosto - Camminata ecologica (Pro Loco Carunchio)

17 agosto - Festa dell'A.S.D. Mario Turdò

18 agosto - Festa patronale in onore di Sant'Antonio (Comitato feste parrocchia San Giovanni Battista)

19 agosto - Festa patronale in onore di San Vincenzo (Comitato feste parrocchia San Giovanni Battista)