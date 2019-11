I ladri colpiscono anche in pieno giorno e in pieno centro. È successo qualche ora fa in via Pisacane a San Salvo, non molto lontano da piazza Aldo Moro. Sono stati alcuni vicini ad avvisare i parenti della famiglia vittima del furto in quel momento assente da casa: hanno visto la porta aperta e hanno allertato i famigliari che abitano lì vicino. Il colpo è stato messo a segno tra le 13 e le 14.30.

Come racconta uno dei familiari: "Hanno forzato il portoncino con un grosso cacciavite e messo a soqquadro le camere rovesciando tutti i cassetti. Cercavano soldi e oro. Hanno portato via piccoli oggetti personali. Difficile quantificare il danno: non enorme, ma il danno al nostro morale è irreparabile". Fatto ancor più grave considerando che le stesse abitazioni furono visitate dai ladri due anni fa.

Il sospetto è che il furto sia opera di tossicodipendenti che frequentano la zona e che potrebbero aver tenuto d'occhio l'abitazione in modo da agire in assenza dei proprietari; a quanto pare i residenti del quartiere hanno già denunciato in più occasioni i traffici che avvengono alla luce del sole, ma la situazione è cambiata solo brevemente dopo l'intervento dei carabinieri.

Ora, dopo il secondo furto in due anni, alla famiglia vittima del furto non resta che un amaro commento: "Siamo sempre più soli mentre le autorità locali pensano alle solite polemiche estive".