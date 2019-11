Decine di multe per divieto di sosta e 7 auto rimosse perché intralciavano il passaggio dei carri. Ecco il motivo del ritardo di un'ora nella partenza del corteo del Carnevale estivo di Vasto Marina.

E' il bilancio della polizia municipale, che ha presidiato la riviera con 10 agenti in servizio notturno per regolare il flusso veicolare, tenere sgombro il tracciato del serpentone colorato che ha percorso lungomare Duca degli Abruzzi, viale Dalmazia, piazza Rodi, via Zara e lungomare Cordella, e vigilare, insieme a polizia e carabinieri, sul regolare svolgimento della manifestazione.

"Abbiamo multato i mezzi che, nonostante l'isola pedonale, sono rimasti parcheggiati lungo le strade che andavano lasciate libere per consentire il transito dei carri allegorici", racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale di Vasto. "In divieto di sosta abbiamo trovato decine di mezzi, 7 dei quali sono stati rimossi da viale Dalmazia, via Sauro e via Zara".

La multa per divieto di sosta ammonta a 41 euro ai quali, se la vettura si trova in zona rimozione, vanno aggiunti altri 130 euro per le spese relative al carro attrezzi, per un totale di 171 euro.