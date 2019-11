"Il Consorzio Vivere Vasto Marina esprime grande soddisfazione per la buona riuscita della prima edizione del Carnevale Estivo a Vasto Marina. Numerosissima la presenza, ed è per questo che abbiamo voglia di far presente come il lavoro di squadra tra i vari attori coinvolti sul territorio abbia dato buon esito". Lo affermano il presidente del consorzio, Massimo Di Lorenzo, e gli esercenti che hanno partecipato all'evento che stanotte ha riempito le strade della riviera.

"Un lavoro volto all'organizzazione di questo evento partito lo scorso inverno attraverso i primi incontri tra il nostro Consorzio commerciale, il settore Turismo del Comune di Vasto, il Comune di Scerni ed il Comitato Feste di Scerni. Dopo aver delineato la tipologia di evento (che vede coinvolto un intero paese dell'entroterra vastese), le finalità del soggetto promotore e le motivazioni che possono indurre il pubblico a partecipare, ci siamo focalizzati su alcune problematiche di carattere strategico e operativo. Per l'ideazione, la pianificazione, la gestione abbiamo quindi coinvolto, la polizia municipale, i gruppi di protezione civile di Vasto e Scerni, associazioni varie, tra cui non possiamo menzionare la Cooperativa Matrix e e la Scuola di danza Easy guidata da Ida e Mirco, ed è stato bello vedere l'entusiasmo con cui tutti hanno scelto di partecipare e collaborare alla buona riuscita.

Infine, ma non per importanza, ci sentiamo di ringraziare gli esercenti aderenti al Consorzio che hanno collaborato con spirito di servizio ed impegno economico alla riuscita, perché è solo grazie a loro che il Carnevale Estivo è stato organizzato".