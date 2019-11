Disagi segnalati dagli utenti dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto a causa di un ascensore rotto.

La foto è stata scattata da un utente, che si è rivolto a Zonalocale.it per denunciare pubblicamente l'esistenza del problema e chiedere che venga eseguita al più presto la riparazione. Non tutti i visitatori, infatti, possono servirsi della scalinata per accedere ai piani superiori.

L'ascensore risulta guasto da almeno una decina di giorni.