La BCC Generazione Vincente Vasto Basket ha scelto il tecnico che siederà sulla panchina della prima squadra nel prossimo campionato di serie C: si tratta di Massimo Cardillo, trapanese classe 1978.

"Abbiamo firmato un biennale con un professionista molto vicino, per esperienza, al Basket giovanile e alle sue dinamiche - commenta il presidente Nicola Paglione -. Massimo Cardillo, meglio di chiunque altro, rispecchia le caratteristiche che stavamo cercando per portare avanti il nostro progetto e la nostra idea di Basket. Le parole chiave e i valori che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi sono merito, lealtà, rispetto e amicizia, il nuovo coach lavorerà in questa direzione".

Coach Cardillo è soddisfatto per questa nuova esperienza che sta per iniziare: "Sono felice ed onorato di essere entrato a far parte della famiglia Vasto Basket. Ciò che mi ha fatto sposare il progetto societario è stato il fatto che punteremo forte sul settore giovanile e sul minibasket, senza tralasciare la prima squadra. Il mio obiettivo è di far esordire in C Silver alcuni dei nostri ragazzi e di dare il mio apporto per una crescita tecnica di tutta la società. Ringrazio Nicola Paglione e Davide Parente per la fiducia accordatami e posso promettere che darò tutto me stesso per la riuscita di questo progetto".