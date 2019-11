Nuovi volti, tante partenze e altrettante novità per l’U.s. San Salvo che, dopo aver presentato la nuova stagione in Eccellenza nella conferenza stampa di ieri [LEGGI], ora è pronta per l’inizio della preparazione estiva. Dal prossimo lunedì la squadra dei presidenti Di Vaira e Vicoli tornerà a sudare agli ordini di mister Franco Longo, una delle novità di questa stagione. Novità che porta con se l’obbiettivo principale di questa annata- o almeno così pare- ovvero la crescita dei giovani.

È proprio verso di lui che ci siamo rivolti ieri, prima della conferenza stampa, cercando di conoscere il nuovo allenatore biancazzurro e cercando di capire il motivo della sua scelta di allenare a San Salvo. “Mi piace molto lavorare con i giovani- ha affermato tra le altre cose- ed è per questo che, una volta conosciuto il progetto di questa società, ho scelto di venir ad allenare qui”. Di seguito l’intervista integrale al nuovo mister biancazzurro.