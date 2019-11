Giovedì 27 luglio, in occasione della presentazione dei romanzi di Rossana Cilli, in piazza San Vitale, il direttivo del Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo, ha reso pubblico l'elenco dei 9 romanzi opera prima finalisti della IV edizione (2016). In ordine alfabetico sono i seguenti:

Sandro Abruzzese, Mezzogiorno Padano, La Talpa - Manifesto libri 2015;

Angelo Aliquò, Carta, forbice e pietra, Casa Editrice Kimerik, 2015;

Anna Paola Bosi, Il cinghiale giapponese, Ananke Lab., 2015;

Alessandra Fasson, La villa degli orrori, Giovane Holden Edizioni, 2015;

Gesuino Nemus, La teologia del Cinghiale, Elliot Edizioni, 2015;

Claudio Passiu, Cinquantamillimetri, Casa Editrice Kimerik, 2015;

Massimo Polimeni, In Sicilia, un'estate, Nulla Die Edizioni, 2015;

Sandra Luigia Rebecchi, E adesso statemi a sentire, Nulla Die Edizioni, 2015;

Franco Serra, L'importanza delle virgole, Ilmiolibro, 2015.

A breve, la giuria qualificata deciderà i tre vincitori e l'eventuale premio di merito. I nomi degli autori e i titoli dei romanzi saranno quindi resi noti in occasione della cerimonia finale che si terrà la sera del 20 agosto in piazza San Vitale a San Salvo. In quella sede sarà assegnato anche il premio della neocostituita giuria popolare.

La IV Edizione si chiude con un bilancio positivo sul piano della qualità delle opere pervenute al nostro premio letterario, al quale hanno partecipato autori residenti in 16 regioni italiane (con il primato degli arrivi spettante al Lazio e poi alla Sicilia, all'Emilia Romagna e alla Campania) e case editrici egualmente rappresentative dell'ambito nazionale, soprattutto specializzate nella ricerca e nella promozione di scrittori giovani o comunque alla pubblicazione dell'opera prima.