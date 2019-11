Consiglio comunale in programma per questo pomeriggio a San Salvo. L'assise civica si riunirà in seduta ordinaria oggi 29 luglio alle ore 15.00 in prima convocazione e sabato 30 luglio in seconda convocazione nella sala della Porta della terra. Sei i punti all’ordine del giorno della seduta:

1. Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari: approvazione verbali sedute precedenti

2. Interpellanze e mozioni

3. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio per due sentenze di condanna dell’Ente

4. Variazioni bilancio previsione 2016/2018 - Ratifica delibere di Giunta Comunale: G.M. n.116 del 30/05/2016 - n.124 del 13/06/2016 - n.141 del 06/07/2016 – adottate ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs n.267/2000

5. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs n.267/2000

6. Pista ciclopedonale con stazione di bike sharing lungo la S.P. Buonanotte - 2° lotto – da svincolo Z.I. a Rotonda Alpini e da Vivaio Spadaccini a Pista Corridoio Verde – Approvazione variante prima fase

L'INTERPELLANZA DI SSD - I consiglieri comunali Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese, del gruppo di San Salvo Democratica hanno presentato la seguente interpellanza sulla pulizia della spiaggia:

CONSTATATO che diversi operatori e con vari mezzi agiscono per la pulizia della spiaggia e per altri servizi di manutenzione e cura della città;

VALUTATO che vi sono mezzi della Protezione Civile e privati cittadini che lavorano a tal fine;

PRESO ATTO che nei tratti di spiaggia libera sono state installate delle torrette di avvistamento con annesso servizio di bagnino;

CONSIDERATO che vi sono servizi specialistici che vanno erogati da personale qualificato che deve avere l'iscrizione ai relativi albi professionali;

RITENUTO che vi sono regole e procedure di concorrenza e trasparenza per la gestione degli appalti che devono essere rispettate;

INTERPELLANO LA S.V. PER SAPERE

1) Quante e quali sono le imprese che operano per la pulizia della spiaggia e se per la loro individuazione è stata espletata regolare gara di appalto;

2) Dove sono stati smaltiti finora i rifiuti raccolti dalla spiaggia e se vi è un registro di carico e scarico degli stessi;

3) Qual è l'impresa addetta al montaggio e allo smontaggio dei palchi per le manifestazioni estive e con quale procedura è stata individuata;

4) Qual è l'impresa addetta all'irrigazione dei fiori, vasi e giardini e con quale criterio è stata scelta;

5) Quante e quali sono le imprese addette allo sfalcio delle erbe e alla manutenzione e cura delle rotonde;

6) Qual è l'impresa che gestisce il nuovo servizio di salvamento nella spiaggia libera e se per la sua individuazione è stata espletata regolare gara di appalto;

7) Qual è l'impresa che ha realizzato le torrette e con quale procedura sono state commissionate;

8) Quanti e quali altri servizi per la manutenzione e la cura della città sono stati affidati e se gli stessi sono stati concessi con gara pubblica o affidamento diretto;

9) Se le imprese affidatarie hanno i requisiti tecnico professionali necessari;

10) Se il Comune ha controllato che gli affidatari sono in regola con il DURC e se vengono rispettati i contratti di lavoro e tutti gli altri adempimenti necessari allo svolgimento delle attività.