Altro che la proverbiale pace della campagna. A San Salvo con l'arrivo della bella stagione tornano puntuali i furti in campagna. Dopo i casi degli anni passati con carciofi, ortaggi vari e addirittura intere file di basilico e prezzemolo portati via da ignoti, è la volta dei pomodori.

Negli ultimi giorni numerosi agricoltori hanno avuto l'amara sorpresa. A essere colpiti sono stati diversi terreni non molto distanti tra loro nei pressi di contrada Padula. "Ieri sono andato in campagna per raccogliere i pomodori e ne ho trovato solo una piccolissima parte. Mercoledì erano maturi, pronti per essere raccolti, evidentemente qualcuno è passato prima di me lasciandomi solo una piccola quantità, più o meno una cassa", è la testimonianza di uno dei proprietari vittime dei ladri di ortaggi.

Non si tratta di furti per necessità, perché la quantità complessiva delle razzie degli ultimi due giorni ammonta a svariati quintali; il sospetto è che i pomodori vengano poi rivenduti abusivamente. "Chi agisce – continua l'agricoltore sansalvese – lo fa per rivenderli, non per fare le bottiglie a casa. Dal mio campo sono state prelevate almeno 15 casse, così come in altri campi vicini".

Alcuni dei furti sono stati portati a termine nelle ore pomeridiane e in qualche caso il ladro è stato scoperto. Almeno per una delle razzie il responsabile sarebbe un sansalvese. Mercoledì scorso è stato scoperto sul posto e invitato a lasciare la refurtiva.