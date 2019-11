Oggi 29 luglio, dalle ore 17.00 in poi, il centro storico di San Salvo diventerà teatro dell'esposizione, degustazione e vendita di prodotti biologici provenienti da alcune aziende abruzzesi e molisane. Un evento nato da una collaborazione tra l’amministrazione comunale di San Salvo (assessorato alla Cultura) e l’azienda agricola bio di Michelina Mancini.

"Per gli appassionati – spiega il Comune – per quelli che nutrono un amore viscerale per le diete bio, per i salutisti, per i curiosi, per gli scettici sarà un momento di conoscenza e di verifica, in quanto si potrà interagire con gli espositori, assaggiare e confrontarsi. Chi desidera, potrà trovare menù o piatti bio presso i ristoratori che aderiscono all'iniziativa; inoltre saranno presentate linee di prodotti per la bellezza del corpo".

Dalle 17.30 alle 21.30, Ilaria Fragnito, in arte Lailana, e Maurizio Marino attiveranno laboratori per bambini. Il primo laboratorio, riguardante l'osservazione, il riconoscimento di piante, semi, e la semina in vaso; il secondo laboratorio la conoscenza di erbe e piante tintorie e la colorazione naturale su carta utilizzando i colori estratti.

Alle ore 18.30 si terrà un incontro con produttori locali sulle tematiche delle piccole imprese del biologico in questa particolare congiuntura di mercato, presenti rappresentanti istituzionali e di associazioni. Ci sarà anche l'agronomo molisano Michele Tanno, studioso di biodiversità che ha riscoperto diverse varietà antiche di mele, pere, sorbi e altra frutta autoctona consentendone il reimpianto.

In serata, ore 21.00, intrattenimento musicale con la pianista Cornelia Consorte e il gruppo Crossosver Jazz Quartet.