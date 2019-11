Resistenza a pubblico ufficiale. Con questa accusa le forze dell'ordine hanno denunciato a Vasto Marina un commerciante ambulante che stava vendendo frutta e verdura lungo la statale 16.

I controlli sono scattati stamattina in località San Tommaso, lungo il tratto sud dell'arteria adriatica. In base a quanto raccontano alcuni automobilisti che a quell'ora si trovavano a transitare in zona, all'arrivo di poliziotti, carabinieri e agenti municipali sarebbe scattato un lancio di frutta verso la carreggiata. "Ci sono stati attimi di concitazione", conferma Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale. "La vendita ortofrutticola veniva effettuata tramite postazione fissa e non in forma itinerante, come invece è previsto dalla normativa. Nella circostanza sono state rilevate 4 violazioni amministrative punite con verbali da un minimo di circa 1000 euro a un massimo di circa 5000 euro e sequestro di prodotti ortofrutticoli e attrezzature funzionali alla vendita. La merce sequestrata, in quanto merce deperibile, è stata devoluta alla Caritas".

Inoltre, nell'ambito dei controlli eseguiti dai vigili per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, "in spiaggia venivano fermati due soggetti noti, a cui venivano sequestrati: abbigliamento, oggettistica regalo, accessori telefonia, chincaglieria varia, cappelli, occhiali contraffatti".