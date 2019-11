Arriva a Vasto la prima edizione del Cardioparty, evento organizzato dall'AICCA (Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Adulti), per raccogliere fondi per la costruzione di alloggi per ospitare le famiglie dei cardiopatici che necessitano di un intervento chirurgico al San Raffaele di Milano. Sabato 30 luglio sarà il lido Il Trabocco di Vasto Marina ad ospitare musica, sport e tanto divertimento. L'evento è in collaborazione con l'associazione P.A. Avs Molise Emergenza.

Si inizia alle 12 con l'apertura dell'evento da parte dei responsabili dell'Aicca. Dalle 12 alle 21 musica con Deepj, Mario Tallari, Diego Colangelo, Neo Sound Affairs, Ricky 99 e Alberto Baiocco. Dalle 17 alle 19 Zumba fitness con la palestra Curves di Vasto e la Zin Maria Di Pilla.