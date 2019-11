Animazione in spiaggia con protagonisti operatori e immigrati ospitati nei centri di accoglienza. Il progetto "Un'Estate a Colori" ha preso il via a Vasto Marina per iniziativa del Consorzio Matrix e Invos, con il patrocinio del Comune di Vasto e della Prefettura di Chieti.

Si tratta di "un progetto rivolto alle famiglie, bambini e genitori. Operatori e immigrati ospitati nei centri di accoglienza della cooperativa sociale, muovono così un altro passo importante per offrire una immagine più vera del fenomeno migratorio, e soprattutto per stimolare l'integrazione attraverso giochi, divertimento, animazione. Il tutto al ritmo di musica e balli della tradizione africana".

Spiegano i promotori dell'iniziativa: "È di queste ore la polemica innescata dal turista intollerante alla visione di disabili presso una struttura abruzzese, che provocherebbe nocumento – a suo dire – alla serenità dei suoi figli, costretti a vedere dalla mattina alla sera persone che soffrono su una carrozzina. Questo episodio fa riflettere sull'esistenza di una mentalità che ha bisogno di aprire le porte all'altro, in tutti gli ambiti del sociale. E proprio in vacanza si estremizzano comportamenti, visioni del mondo, quando i freni inibitori sono dimenticati nei torridi uffici in città. Valutando il successo ei primi giorni di Un'Estate a Colori, in cui i primi a divertirsi con questi particolari animatori sono i bambini, scevri da pregiudizi o sovrastrutture mentali, si può pensare, con prudente fiducia, al turista intollerante come a un caso isolato".

"I destinatari delle attività, pensate secondo logiche educative e socializzanti, sono i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni in un’esperienza di incontro, gioco e divertimento senza confini. A beneficiare di tale iniziativa non sono solo i bambini, ma anche i migranti, che come animatori sono partecipanti attivi del loro processo integrativo, ed infine anche i genitori, il Comune di Vasto e la Prefettura di Chieti, che dando fiducia a tale progetto, ne sono pienamente collaboratori".

Nelle prossime settimane l'animazione di Un'Estate a Colori sarà negli stabilimenti che hanno sposato il progetto: Lido Acapulco, Lido Baiocco, Lido Fernando, Ristorante Mamitas, Lido Miramare, Hotel Principe, Lido Romagnoli, Hotel Sabrina, La Sirenella, Hotel Vittoria.