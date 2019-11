Aspettando di ufficializzare gli ultimi innesti del mercato estivo [LEGGI], l’U.s. San Salvo questa mattina, presso il ristorante ‘Il Panfilo’, ha voluto presentare quelle che saranno le novità per il prossimo campionato. Alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca, del presidente del Consiglio Comunale Eugenio Spadano, dei due presidenti biancazzurri Luigi Vicoli ed Evanio Di Vaira, dell’amministratore delegato Nicola Fabrizio (MetaMer), dell’assessore allo Sport Angiolino Chiacchia e del nuovo allenatore Franco Longo, l’incontro tenutosi alle 12:00 ha concentrato la sua attenzione su quelli che saranno gli obbiettivi principali del progetto biancazzurro. Dal prossimo lunedì (ore 17:00 al Davide Bucci) la prima squadra inizierà ad allenarsi in vista della prima sfida di Coppa Italia. Un nuovo campionato sta per iniziare e l’U.s. San Salvo intende ben figurare, anche se non ha voluto fissare obbiettivi precisi, se non quello- scontato- di una salvezza 'tranquilla'.

Prima novità: doppia presidenza Di Vaira-Vicoli- Come prima cosa, la novità della stagione 2016-2017 sarà quella della doppia presidenza al timone biancazzurro. Infatti, oltre al ‘presidentissimo’ Evanio Di Vaira, si aggiunge il nome di Luigi Vicoli, reduce da tre stagione nelle vesti di vice-presidente. “Ho scelto di affiancarmi ad Evanio- ha affermato- perché credo che una mano in più a questa società serva. Di Vaira in questi anni ha fatto tanti sacrifici e al termine della scorsa stagione aveva espresso di sentirsi un po' stanco. Con il mio aiuto potremo rafforzare l’organizzazione di questa compagine e fare bene. Si spera, anche meglio degli scorsi anni”. Per quanto riguarda gli obbiettivi stagionali, quest’anno Di Vaira c’è voluto andare piano: “Due anni fa dicemmo di volerci salvare e riuscimmo a conquistare i playoff. Lo scorso anno l’asticella è stata alzata e abbiamo vinto una Coppa Italia, pur con diversi rimpianti in campionato. Credo che per il momento bisogna parlare, come obbiettivo, di una salvezza tranquilla consapevoli che solo il tempo ci dirà di che pasta è fatta questa squadra. Quindi, pensiamo agli ultimi colpi del mercato e poi si vedrà”.

Progetto sui giovani- “Uno degli aspetti che più mi interessano di questo progetto- ha premesso il nuovo mister biancazzurro Franco Longo- riguarda l’attenzione che sarà data alla crescita dei giovani. Questo punto per me è molto importante e sono felice di essere stato chiamato alla guida di questa squadra con questo obbiettivo. Sono orgoglioso di poter allenare il San Salvo, squadra che milita in un campionato dilettante ma che ha le basi di una società professionistica. Ho trovato subito una grande organizzazione ed una grande passione da parte dei dirigenti, questo mi ha tolto ogni dubbio sulla scelta di venire ad allenare qui a San Salvo. Farò del mio meglio per cercare di prenderci tutti insieme grosse soddisfazioni”. Riguardo a tale aspetto anche il presidente del settore giovanile Davide Daniele Panfilo si è espresso: “In questi anni siamo riusciti a portare sempre più bambini a scegliere il calcio come sport e l’U.s. San Salvo come società. Il nostro lavoro è stato ripagato dai risultati. Proprio ieri due nostri giovani ragazzi sono passati nelle giovanili del Pescara Calcio (Angelo Preta e Ciro Sannino, entrambi classe 2005) società con la quale abbiamo stretto un rapporto di affiliazione. I colori sono gli stessi, così come la voglia di crescere e far migliorare i nostri ragazzi. Continueremo a muoverci in questa direzione, per la città e per questa squadra”.

Metamer: il nuovo main sponsor- “Più che guardare ai risultati ottenuti, quello che mi ha spinto a sposare la causa U.s. San Salvo sono stati i valori che porta avanti questa società- ha così preso parola l’amministratore delegato Metamer Nicola Fabrizio. “Oggi essere portatori di valori sani è fondamentale e riuscirci attraverso una società calcistica è cosa rara. Quando ho parlato con Di Vaira e Vicoli ho compreso quanto sia grande ed ambizioso il progetto dell’U.s. San Salvo, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei giovani. Loro sono stati molto bravi nel pressing per farmi accettare ed io ho dovuto solo dire di sì. Prima ancora dei risultati, ripeto, spero di riuscire a far crescere questo bellissimo gruppo di persone”.

Ricucire i rapporti con la tifoseria- La stagione si chiudeva lo scorso anno nel silenzio del Bucci. Quest’anno, come è accaduto in passato, avere il calore dei propri tifosi sarà importante ed è per questo che il ‘cavalier’ Minicucci – storico presidente biancazzurro- prima del termine dell’incontro di questa mattina ha voluto ribadire che c’è bisogno di ricostruire un rapporto sano con i propri tifosi. “Quello che è accaduto lo scorso anno- ha detto- fa parte del passato. È vero, ci sono state troppe multe, ma c’è bisogno di ricucire i rapporti tra la società ed i suoi tifosi. Per questo mi faccio avanti io e mi impegnerò affinchè questo avvenga”. Dopo le parole di Minicucci, il saluto dei nuovi arrivati (Michele Cesario, Luciano Galiè e Oreste Di Fortunato) e la mattinata si è conclusa con l'augurio di portare ancora in alto il nome dell'U.s. San Salvo da parte di tutti i presenti.