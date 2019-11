Altra bella soddisfazione per la Promo Tennis Vasto. Nella trasferta sul campo del Ct Alba Adriatica, valevole per l'accesso ai quarti di finale del campionato di serie D2, la squadra vastese formata da Andrea D'Alessandro, Marco Marinaro e Cristian Di Nardo, ha conquistato una preziosa vittoria per 3-0 che vale la matematica promozione nella serie superiore.

Un risultato accolto con entusiasmo dalla società del presidente Pino D'Alessandro visto che si aggiunge alla salvezza conquistatata dalla formazione impegnata in serie C e la promozione, proprio in serie C, dell'altra squadra del circolo.