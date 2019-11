Bilancio di previsione e linee programmatiche della nuova amministrazione comunale. Sono i due principali argomenti di discussione del prossimo Consiglio comunale, convocato dal presidente, Giuseppe Forte, per sabato alle 8 in prima convocazione e lunedì alle 9 in seconda.

Come da prassi consolidata, l'assemblea si riunirà nel giorno della seconda convocazione. Si prevede una seduta fiume, non solo perché in Aula approderà finalmente il bilancio, ma anche perché i punti all'ordine del giorno sono 19.

La seduta sara` trasmessa in diretta streaming.

L'ordine del giorno - Ecco le 19 questioni di cui dovranno discutere i consiglieri comunali: