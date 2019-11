"Ci tenevo a ricordarli nel modo che a mio cugino sarebbe piaciuto, giocando a calcio". È con questo spirito che Marta Di Blasio, cugina di Andrea Marinelli, scomparso insieme all'amico Domenico Castrignanò in un incidente stradale, ha organizzato per il 18 e 19 agosto un torneo dedicati ai due amici. Andrea, aveva la passione per il calcio, condivisa con l'amico di sempre Domenico, e militava nelle fila del Vasto Marina e della Vastese beach soccer. "Saranno 8 le squadre che parteciperanno - spiega Marta - sfidandosi sul campo da calcetto della Promo Tennis di Vasto".

Il giorno 18 le partite delle fasi eliminatorie inizieranno alle 17, il 19, in cui si disputeranno le finali, si gioca dalle 18 in poi. "Premieremo la squadra vincitrice e tutte quelle che parteciperanno - spiega la cugina di Andrea -. E concluderemo con i fuochi pirotecnici. Ma principalmente saranno due giorni per riunire tutti gli amici di Andrea e Domenico e ricordarli giocando a calcio".