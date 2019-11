Una serata di festa a suon di musica per i 10 anni dell'associazione musicale "San Martino" Incoronata di Vasto. Bande provenienti da diversi comuni della regione sono arrivare a Vasto per rendere omaggio all'associazione musicale nata nella parrocchia Incoronata di Vasto e che in questi due lustri ha visto crescere tra le sue fila tanti giovani musicisti. Partendo dalla villa comunale hanno sfilato per le vie del centro la banda di Monteodorisio, la banda di Tufillo, la banda Atessa 87 con le majiorettes, la banda 'Leoncini d'Abruzzo' di Pescina, la banda giovanile di San Vito Chietino, e la banda di Scerni. A chiudere il corteo i festeggiati della banda San Martino, che hanno raggiunto piazza Pudente dove ogni complesso bandistico ha rallegrato i presenti con brani del loro repertorio.

Prima dell'inizio delle esibizioni Gaetano Fuiano, presentatore della serata, ha rivolto un toccante messaggio ai giovani ed un pensiero alle quattro giovani vittime della strada scomparse nelle scorse settimane. A Roberta Smargiassi, di cui il fratello è musicista ed il papà segretario della banda San Martino, Giuseppe Crisci, Domenico Castrignanò e Andrea Marinelli (con il papà che ha collaborato all'organizzazione della serata) sono state dedicate le note del "Silenzio".

Dopo le esibizioni delle bande sono state consegnate targhe ricordo a tutte le formazioni paetecipanti ed il presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte, insieme al consigliere Marco Marchesani, componente della banda San Martino, ha consegnato un riconoscimento al maestro Vincenzo Landi e al presidente Michele Cattafesta. A chiudere la serata un'esibizione corale che ha visto gli oltre 200 musicisti eseguire la marcia "Pescasseroli", la Canzone del Piave e l'inno di Mameli.