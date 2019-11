Questa mattina agenti della Polizia municipale, in servizio in bicicletta sulla pista ciclabile a San Salvo Marina, hanno provveduto a sequestrare un carretto carico di merce destinata alla vendita ai villeggianti.

La particolarità dell’operazione è che gli ambulanti abusivi non solo operano sulla spiaggia o più in generale sul lungomare ma ora hanno “occupato” anche la pista ciclabile, per evitare di essere individuati e controllati.

"Il comando della Polizia municipale di San Salvo – spiegano dal Comune di San Salvo – coordinati da Vincenzo Marchioli, proseguirà con i controlli oltre che in borghese anche in bicicletta per consentire di poter raggiungere zone del territorio comunale con facilità e celerità dove non è possibile farlo con le pattuglie in autovettura".