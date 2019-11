Da due giorni la Vastese Calcio è tornata a sudare in vista dell’inizio della stagione in serie D [LEGGI]. A Castelmauro, in Molise, la nuova rosa a disposizione di mister Colavitto si sta allenando con doppia seduta- mattina e pomeriggio- agli ordini del prof Roberto Barrea (preparatore atletico) e dello stesso Colavitto. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità sul ritorno in biancorosso di Nicola Fiore, anche lui in ritiro a Castelmauro [LEGGI].

Se da una parte è ancora presto per cercare di capire quale sia il valore della squadra allestita dal ds Pino De Filippis, dall’altra si è potuto comunque constatare quali sono i presupposti della prossima stagione. Per farlo ci siamo rivolti allo staff tecnico, in primis al mister Gianluca Colavitto e poi al nuovo preparatore atletico Roberto Barrea, i quali hanno risposto gentilmente alle nostre domande. Di seguito le due in interviste.