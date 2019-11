Sergio Luise non è più l'allenatore della Vasto Basket. A comunicarlo è una nota della società biancorossa: "La società sportiva Vasto Basket comunica che nella giornata odierna, mercoledì 27 luglio 2016, è stato rescisso, in maniera consensuale, il rapporto di lavoro con il coach Sergio Luise. Il Presidente Nicola Paglione, a nome della società sportiva Vasto Basket, ringrazia il coach Sergio Luise per il lavoro svolto in questi anni augurandogli il meglio per la sua carriera professionale".

Luise è stato per due anni alla Vasto Basket, prima come responsabile del settore giovanile e poi, nel campionato 2015/2016, come allenatore della prima squadra. Un'esperienza che si è conclusa con la retrocessione della squadra in serie C dopo la perdente serie playout contro Taranto.