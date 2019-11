E' stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto l'uomo rimasto coinvolto questa mattina in un incidente avvenuto in corso Garibaldi. Per cause al vaglio della polizia municipale si sono scontrate la Seat Ibiza guidata da una donna e lo scooter Piaggio X9 guidato da un uomo, D.O., 60 anni. Secondo le prime informazioni tutti e due i mezzi percorrevano corso Garibaldi in direzione periferia. Ad avere la peggio nello scontro è stato il motociclista, finito a terra.

Soccorso dai sanitari del 118 è stato poi trasportato in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Per lui una sospetta frattura ad una gamba oltre a contusioni in varie parti del corpo.

Durante le operazioni di soccorso e dei rilievi il traffico ha subito rallentamenti poichè è stata disposta la circolazione con il senso unico alternato.