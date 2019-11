Continuano i movimenti nel centrosinistra sansalvese in vista delle Amministrative della primavera del prossimo anno. Ieri sera le delegazioni di Pd, Abruzzo dei valori, Psi e Sel/Si si sono incontrate nella sede del Partito Democratico "per creare una alternativa per San Salvo".

Non passa inosservata l'assenza dal tavolo di San Salvo Democratica, il gruppo di opposizione più consistente in consiglio comunale con Domenico Di Stefano, Gabriele Marchese e Angelo Angelucci (il Pd è rappresentato da Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli). Uno scenario, questo, che almeno per ora sembra ribaltare lo scenario di 4 anni fa, quando il Pd fu l'unica formazione di centrosinistra a rimanere fuori dalla coalizione facente capo a Di Stefano; in questo momento è Ssd a non stare seduta allo stesso tavolo degli altri partiti dell'area.

La nota congiunta delle forze di centrosinistra però lascia la porta aperta: "Questo tavolo sarà aperto a tutti quelli che hanno intenzione di costruire una alternativa all'attuale amministrazione comunale. Un ulteriore incontro di approfondimento è previsto nei prossimi giorni".