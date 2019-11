Intraprendere ogni azione, anche giudiziaria, per scongiurare l'aumento delle tariffe del Civeta, il consorzio intercomunale che si occupa del riciclaggio dei rifiuti nel Vastese. Lo chiedono al sindaco di Vasto, Francesco Menna, i consiglieri comunali della maggioranza che sostiene il primo cittadino.

"Nell'apprendere dagli organi di informazione che l'ex Commissario del Consorzio Civeta, Lidia Flocco, ha deciso l'aumento delle tariffe sui rifiuti, i Gruppi Consiliari di maggioranza del Comune di Vasto (Partito Democratico, Filo Comune, Sì per Vasto, Avanti Vasto, e Città Virtuosa) hanno immediatamente presentato al presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Forte, un ordine del giorno da portare in discussione in occasione della prossima riunione del Consiglio Comunale".

Secondo i consiglieri di centrosinistra, "tali aumenti non sono stati concordati con i Comuni consorziati, ignari del provvedimento adottato" e che le amministrazione sono tenute da qualche anno "ad approvare il piano dei rifiuti, rispettoso delle entrate derivanti dalla relativa tassa" fissata con i bilanci di previsione.

I gruppi consiliari di maggioranza ritengono che l'operato dell'ex commissario "non è condivisibile in quanto assunto senza alcun coinvolgimento dell'assemblea dei sindaci del Civeta, né delle singole amministrazioni consorziate".

Inoltre, la legge istitutiva dell'Agir, agenzia regionale facente capo all'assemblea dei sindaci, prevede "la definizione di un'unica tariffa da applicare su tutto l'ambito territoriale di competenza dell'agenzia stessa".

La coalizione che sostiene Francesco Menna ritiene necessario "procedere all'immediata revoca della delibera numero 29 del 20 maggio, i firmatari dell'ordine del giorno prendono atto che il sindaco di Vasto, con propria nota del 25 luglio 2016, protocollo N.35915, contestava il metodo applicato, nonché l'impossibilità dell'Ente a far fronte ai succitati aumenti e, nel rilevarli inapplicabili, chiedeva con urgenza un incontro con il Commissario del Consorzio, Franco Gerardini, con il presidente dell'assemblea dei sindaci, Tiziana Magnacca, con il presidente della Giunta Regionale, Luciano D'Alfonso, e con il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega all'Ambiente, Mario Mazzocca".

Pd, Filo Comune, SI per Vasto, Avanti Vasto e Città Virtuosa sollecitano il primo cittadino e la sua amministrazione di intraprendere "ogni azione, anche giudiziaria, finalizzata al contrasto dell'atto deliberativo assunto" dall'ex Commissario del Civeta".