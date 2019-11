Mercoledì 27 luglio, alle ore 21.00, in piazza San Vitale a San Salvo, Silvia Daniele e Francesca Torricella presenteranno i romanzi di Rossana Cilli. L'autrice, di famiglia sansalvese, si è formata e ha lavorato a Roma. Dopo il libro d'esordio L'orecchio del Vate (2010), un intrigante giallo storico interamente ambientato in Abruzzo, ha pubblicato - sempre con il Gruppo Editoriale Albatros Il Filo di Roma - altri tre romanzi: La diagonale del rettangolo, Il contrattempo e I figli del Silenzio (2014). Ha inoltre partecipato, nel 2013, ad un concorso letterario (Donne che fanno testo) indetto dal quotidiano "Il Messaggero", arrivando seconda con il racconto "Le dita dell'alba". Ci sarà spazio anche per il dibattito.

In conclusione, il direttivo del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo", sorto da una collaborazione tra il Comune e il Lions Club San Salvo, renderà pubblico l'elenco dei 9 autori e romanzi finalisti della IV Edizione (2016), una edizione che, nel complesso, conferma la vitalità di un concorso letterario che sta divenendo punto di riferimento per opere prime di narratori di ogni regione d'Italia.

La cerimonia finale del Premiosansalvo, con la proclamazione dei vincitori della Giuria qualificata e del vincitore della Giuria popolare, si terrà la sera del 20 agosto 2016, alle ore 21.30, in piazza San Vitale a San Salvo.