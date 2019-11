Alessandro D'Elisa lascia Progetto per Vasto, la lista in cui si era candidato alle scorse elezioni amministrative, e passa al gruppo misto, di cui sarà capogruppo. Ufficializzerà la sua scelta lunedì prossimo, nel Consiglio comunale che dovrà discutere del bilancio di previsione 2016.

Fa discutere la scelta dell'ingegnere, eletto con 475 voti alla sua prima candidatura. Nei giorni scorsi si era vociferato riguardo a dissapori con Desiati su chi dei due consiglieri di PpV dovesse assumere il ruolo di capogruppo.

E dunque alla seconda seduta è già cambio di casacca, ma D'Elisa getta acqua sul fuoco: "Voglio tranquillizzare tutti i miei elettori e gli elettori di Progetto per Vasto-Desiati sul fatto che non vi è stato alcun divorzio ed il passaggio al Gruppo misto costituisce scelta condivisa con il candidato sindaco Massimo Desiati, cosicché non è dovuta ad alcun problema politico o all'interno della lista civica. In più si è pure in attesa di verificare anche le vicende del centro-destra a livello nazionale, all'esito del referendum di ottobre. Lo scrivente, pertanto, resta consigliere di minoranza, continuando a collaborare ed a confrontarsi con tutti gli altri colleghi consiglieri, rispettando le specificità di ognuno e cercando di fare squadra, per il bene comune. Sicuramente, per le iniziative di interesse comune, saremo una minoranza sempre propositiva e costruttiva, nell'esclusivo vantaggio dei cittadini e della città, nel mentre rappresenteremo una ferma forza di opposizione ognigualvolta non si persegua il bene pubblico".