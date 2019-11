Andrà in scena domenica 31 luglio, presso l’Arena delle Grazie a Vasto, dalle ore 21.00, la rappresentazione della commedia brillante in atto unico “Na vódde si campe!“ di Loreta Priori, a cura dell’Associazione “Teatro E”.

"Teatro E" è una compagnia nata nel 2010 e costituita da giovanissimi, che sotto la guida della loro insegnante Loreta Priori, si sono avviati nel percorso teatrale fin da quando frequentavano la scuola primaria. Con la passione, e la competenza sviluppata in quasi sette anni di esperienza, il gruppo è riuscito a produrre numerose commedie tutte inedite magistralmente rappresentate nel territorio, anche in collaborazione con l’ADA: l’Associazione di volontariato per i Diritti degli Anziani.

La commedia. Peppino, settantenne, consapevole dell'avvicinarsi della vecchiaia, ha deciso di godersi in ogni modo il resto della vita e la pensione. Si scontra spesso con la moglie, che gli impedisce di soddisfare ogni suo desiderio, tuttavia con un’idea geniale riesce a risolvere definitivamente il suo problema, forse.

Altri personaggi accattivanti ruotano attorno ai protagonisti, rendendo la commedia molto divertente. Tutte le vicende sono intense, vivaci e non mancano di riferimenti ai sani valori che stanno alla base delle relazioni umane.

Personaggi e interpreti:

Peppino - il marito (Giovanni Sallustio), Camilla - la moglie (Sara Sabatini), Concetta - l’amica (Noemi Udassi ), Teodora - la vicina (Emanuela Monteferrante), Lauretta - la figlia (Chiara Cicchini), i nipoti (Andrea Premazzi e Serena Del Ciancio), Nicola - l’amico (Matteo Premazzi), Don Cassio - il prete (Emanuele Chinaia), il dottore (Simone Corazza).

Regia: Loreta Priori

Scenografie e costumi: I genitori dei ragazzi attori