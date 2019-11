E' stata temporaneamente chiusa al traffico via Madonna dell'Asilo, a Vasto, nel tratto in cui stamani si è aperta una piccola voragine in cui è finita la ruota di un furgone. E' accaduto poco prima delle 10. Sotto l'asfalto si era creato il vuoto, dovuto a una perdita dalla condotte sotterranee.

Il manto bituminoso ha ceduto nel momento in cui transitava un mezzo commerciale, che stava facendo manovra salendo sul marciapiede, dove si è aperta la buca in cui è sprofondata la ruota anteriore sinistra. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia municipale, gli addetti della Sasi e alcuni operai del Comune. L'area verrà transennata e interdetta al passaggio dei pedoni.