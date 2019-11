Continua con successo l'edizione 2016 della Rassegna musicale di via Adriatica, organizzata dall'associazione culturale Il Cineocchio.

Un pubblico numeroso ha assistito nei giorni scorsi, nelle location di piazza Rossetti e della balconata di via Adriatica, ai primi tre concerti tenuti da Paolo Capodacqua, Michele Gazich e dalla Tim Grimm Band.

Stasera e giovedì doppio appuntamento "fuori da via Adriatica", spiega Ivo Menna, responsabile de Il Cineocchio, che annuncia "due serate musicali dedicate a Frédéric Chopin compositore polacco a giusta ragione definito il genio del pianoforte. Il suo interprete si chiama Aleksander Krukowski, un pianista polacco nato a Zelazowa Wola, la stessa città di Chopin. Grande interprete del mondo romantico e sognante di quel grande maestro morto giovanissimo a soli 39 anni, il maestro Krukowski aprirà nei luoghi delle due esecuzioni i concerti che saranno: il Chiostro della Curia vascovile in via Vescovado pieno centro storico il giorno 26 alle ore 22 e i giardini di Palazzo d'Avalos sempre alla stessa ora e il giorno 28".