Domenica 31 luglio, presso il lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina (zona sud), si terrà la terza edizione di Fumetto in Fiera. L'evento è organizzato dall'agenzia Crea Eventi-Matrimonio ed Eventi di San Salvo in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo e l’associazione FIR CB San Vitale (partner dell'evento).

La manifestazione inizierà alle 14 per protrarsi fino a tarda sera. Saranno presenti fumetterie da diverse regioni d'Italia, la Scuola Internazionale di Comics e l'Accademia del Fumetto. Prenderanno parte all'evento giovani artisti e fumettisti di fama nazionale e internazionale. Spicca, tra gli ospiti, il nome di Antonio Sarchione, disegnatore italiano che in terra francese sta riscuotendo grandissimo interesse da parte di critica e pubblico. Nel settembre 2012, il suo volume Sept Pistoleros si è attestato al secondo posto nella classifica delle vendite francesi ed è stato inserito tra i migliori 20 one-shot dell’anno.

All'interno della manifestazione saranno presenti gare del circuito di mini Z curate da Ovidio Argentieri e le gare di cosplay curate dalla madrina Jenny Claus. Non mancherà la musica con Dj Raffj che selezionerà le migliori sigle musicali del mondo dei cartoni animati. Personaggio-simbolo della terza edizione di Fumetto in Fiera sarà il celebre personaggio della casa editrice Sergio Bonelli, "Diabolik", insieme alla sua storica compagna Eva Kant.

"Roberto Rinaldi ha affermato che i fumetti rappresentano per i lettori il cassetto della fantasia: un luogo sicuro dove nessuno può entrare – dicono gli organizzatori – Un rapporto esclusivo e personale che consente di identificarsi e sognare, di fantasticare... Insomma, di vivere dentro un'isola incantata. Un evento per i piccoli e per gli adulti, un evento a cui non si può mancare".