Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, se non per le auto, questa notte a Casalbordino. Ed è ancora viale dei Tigli, il lungo rettilineo che conduce in paese, ad essere scenario di un incidente. Nella notte la Wolskwagen Golf guidata da M.B., 30 anni, ha urtato una Mazda 2 parcheggiata davanti ad un'abitazione. Nell'impatto la Golf si è impennata e ribaltata, finendo la sua corsa capovolta sull'asfalto. A seguito dello scontro la Mazda ha colpito una Mercedes che era parcheggiata accanto e ha distrutto parte del muro di recinzione dell'abitazione.

Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite dell'impatto ed è uscito dall'abitacolo illeso. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccameno di Vasto, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Ortona che hanno effettuato i rilievi dell'incidente.