Inaugurata la mostra fotografica che ripercorre i 10 anni di vita, musica e divertimento dell’Associazione San Martino Incoronata di Vasto presso la sala Michelangelo di Palazzo D’Avalos.

Lo scopo principale della mostra è quello di far conoscere i differenti aspetti legati al mondo della banda: si spazia dall’ambito musicale all’ambito ludico, il tutto illustrato per mezzo di foto, video, strumenti musicali, alcune divise e targhe di riconoscimento.

La mostra potrà essere visitata anche questa sera dalle ore 19 in poi. In attesa del raduno bandistico previsto per domani, 27 luglio, si invita tutta la cittadinanza a visitarla.

Emiliano Landi

Associazione musicale San Martino